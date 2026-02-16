orsini due errori decisivi candellori lotta

Orsini commette due errori che costano il match, causando la confusione in campo. Durante la partita, Candellori si impegna con determinazione per recuperare il risultato. Zoboletti fatica a mantenere la marcatura e a gestire i passaggi in difesa, trovandosi spesso in difficoltà.

Orsini 5: Due indecisioni, una per tempo, due gol subiti. In mezzo almeno tre interventi decisivi. Zoboletti 5: In evidente difficoltà nella marcatura e nei disimpegni difensivi. Colpisce la traversa con una conclusione da fuori toccata di testa da Stoppa. Zini 5,5: Sorrentino gli sfugge in occasione del vantaggio sardo. Dalmazzi 5,5: Ingaggia un duello tutto fisico con chiunque passi dalle sue parti, ma Sorrentino è tutto solo in occasione dell’1-0 ospite. Tosi 5: Che fine ha fatto il terzino sinistro delle prime gare di campionato? Se lo chiedono tutti. Sostituito nell’intervallo. (1’ st Konatè 6: Al rientro dopo l’infortunio muscolare si fa apprezzare per le sue sgroppate, cerca con poca fortuna la via del gol). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel match odierno, Orsini si distingue per la sua presenza costante e il contributo difensivo, senza colpe sulle reti subite.

