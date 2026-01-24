Gilardino, allenatore del Pisa, ha commentato la sconfitta contro l’Inter a San Siro. Ha sottolineato come il risultato sia stato influenzato da errori fatali e scelte sbagliate, evidenziando due episodi decisivi. La sua analisi riflette le difficoltà della squadra e l’importanza di migliorare la precisione nelle prossime partite.

Inter News 24 Gilardino, tecnico del Pisa, ha analizzato la pesante sconfitta subita a San Siro contro l’Inter di Chivu: le sue dichiarazioni. Il post-partita di San Siro lascia un sapore decisamente sgradevole in bocca ad Alberto Gilardino. Nonostante un primo tempo coraggioso che aveva visto il suo Pisa sognare il colpaccio contro la capolista, la furia dell’Inter di Cristian Chivu nella ripresa ha travolto i toscani, chiudendo il match su un punteggio che il tecnico ospite ritiene troppo severo per quanto visto in campo. Il rimpianto di Gila: «Il rigore ha cambiato tutto». Ai microfoni di DAZN, Gilardino ha analizzato i momenti chiave che hanno spostato l’inerzia del match verso i nerazzurri (ora saldi a 49 punti ): PAROLE – « Serata amara, molto amara e difficile il risultato perché è un risultato molto ampio per quello che la squadra ha fatto vedere nel primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gilardino a DAZN: «Risultato pesante, errori fatali e scelte sbagliate. Due gli episodi decisivi»

