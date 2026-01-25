orsini senza colpe candellori lottatore stoppa ed eusepi stavolta non pungono

Nel match odierno, Orsini si distingue per la sua presenza costante e il contributo difensivo, senza colpe sulle reti subite. Candellori si impegna, ma non riesce a incidere come in altre occasioni. Stoppa ed Eusepi, invece, non riescono a trovare la rete. Orsini si conferma un elemento affidabile, mantenendo alta la concentrazione in una partita complessa.

Orsini 6: Incolpevole sulle due reti incassate. Si fa sempre trovare pronto nelle occasioni in cui è chiamato in causa. Dopo due clean sheet torna a subire gol. Lepri 5: La Fvs evidenzia un suo fallo su Tirelli lanciato a rete. Ma prima D’Aloise di Voghera aveva rilevato un’infrazione nei suoi confronti. Le immagini televisive inducono l’arbitro a rivedere la decisione e ad espellere il difensore rossoblù. Dalmazzi 6: Sempre attento in chiusura. Cerca l’anticipo sul diretto avversario sempre con successo. Pezzola 6: Dalle sue parti opera Marty e ne esce fuori un bel duello. Prova anche a proporsi in fase offensiva ma senza successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

