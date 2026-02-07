La Sartiglia è in salvo | annuncio del sindaco di Oristano

La Sartiglia di Oristano è salva. Il sindaco della città ha annunciato che la tradizione è stata confermata e si svolgerà come previsto. Dopo giorni di incertezza, ora la festa può continuare senza timori, portando di nuovo alle strade i cavalli e i mascheramenti tipici del carnevale.

La Sartiglia, il carnevale di Oristano, è salva. Un annuncio che ha sciolto l'angoscia e la preoccupazione che da giorni gravavano sulla città e sull'intera Sardegna, minacciando di cancellare una delle tradizioni più antiche e rappresentative dell'isola. Il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, ha tenuto questa mattina una conferenza stampa per comunicare che la giostra equestre, fulcro del carnevale oristanese, si svolgerà regolarmente. La svolta è arrivata dopo giorni di intense trattative e di un acceso dibattito sulle nuove norme di sicurezza imposte dal Decreto del ministro dello Sport, Andrea Abodi, che prevedevano l'obbligo di caschetti e giubbotti protettivi per i cavalieri.

