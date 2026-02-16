Origgio | concerto riscopre compositrici ottocentesche e novecentesche dimenticate un patrimonio musicale al femminile

A Origgio, il concerto di martedì 17 febbraio mette in luce compositrici dimenticate tra Ottocento e Novecento, portando alla ribalta un patrimonio musicale femminile. La serata si svolgerà nel Salone dell’Oratorio Femminile, offrendo un’occasione unica di ascoltare brani raramente eseguiti. La scelta di questo evento nasce dall’intento di riscoprire figure femminili che hanno contribuito alla storia della musica, spesso ignorate.

Origgio celebra il talento musicale femminile: un concerto riscopre compositrici dimenticate. Il Salone dell'Oratorio Femminile di Origgio, in provincia di Varese, ospiterà martedì 17 febbraio un concerto dedicato alla musica di compositrici tra l'Ottocento e il Novecento. L'evento, intitolato "L'altra metà del cielo", intende colmare una lacuna nella storia della musica, portando alla luce figure spesso oscurate dalla tradizione e valorizzando il loro contributo. Un repertorio nascosto: le compositrici protagoniste. Il concerto, che si terrà dalle 21:00 alle 23:00, vedrà la pianista Eliana Grasso interpretare un repertorio accuratamente selezionato per illustrare la profondità e la modernità delle compositrici.

