Un concerto gratuito riporta in vita musiche dimenticate da 200 anni | succede a Roma il 15 febbraio al Palladium

Questa sera a Roma, al Teatro Palladium, si terrà un concerto gratuito che ripropone brani dimenticati da oltre 200 anni. L’evento vuole far riscoprire musiche rare e poco conosciute, portando in scena composizioni che non si ascoltano da molto tempo. La serata promette di portare il pubblico indietro nel tempo, tra note che sembravano ormai perdute.

A Roma, al Teatro Palladium, un concerto gratuito è pronto a riportare in vita pagine musicali rimaste in silenzio per oltre due secoli. In programma per il prossimo 15 febbraio, promette di essere un appuntamento che riuscirà a trasformare la memoria storica in una vera e propria esperienza sonora condivisa, in grado di riportare alla luce un repertorio a lungo dimenticato, in uno dei teatri più attivi della scena culturale capitolina. Dal sapere all’ascolto: la musica strumentale di 200 anni fa torna protagonista al Teatro Palladium con un grande concerto gratuito. Andiamo con ordine e partiamo dal principio.🔗 Leggi su Funweek.it

