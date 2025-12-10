Voci dimenticate domenica 14 dicembre concerto pianistico al Centro Donna
Domenica 14 dicembre alle 11, il Centro Donna di largo Strozzi ospita il concerto pianistico
Domenica 14 dicembre, alle 11 negli spazi del Centro Donna (largo Strozzi, 3), è in programma un concerto pianistico dal titolo “Voci dimenticate: le donne nella musica” per la direzione artistica di Elena Papini.Paola Lolaico, giovane pianista di talento, guiderà il pubblico in un viaggio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
I.S.O.L.E. – Festival Letterario Dorgali Presentazione libro - “Ritratti di ombre” di Claudia Mandas Venticinque storie che emergono dal silenzio del cimitero monumentale di Bonaria. Voci dimenticate, vite spezzate, memorie che chiedono di essere raccont Vai su Facebook
La Legge di Bilancio trasforma le farmacie in presìdi del Servizio sanitario nazionale, ma non tutti i test ... iodonna.it
Giornale radio del mattino, mercoledì 10 dicembre lapresse.it
Oroscopo 10 dicembre 2025: intuizioni chiare, voglia di cambiamento e nuove consapevolezze periodicodaily.com
L’avversione di Trump per l’Europa internazionale.it
La Cucina Italiana è patrimonio dell’umanità Unesco: il riconoscimento anche grazie ad Artusi ilrestodelcarlino.it
Scoperte 55 percezioni indebite di Reddito di Cittadinanza e Assegno d’Inclusione fremondoweb.com
Gazebo di Forza Italia montato dagli operai del Comune, il sindaco di Bordighera scarica l’assessora al ... ilsecoloxix.it
Giornale radio del mattino, mercoledì 10 dicembre lapresse.it
Oroscopo 10 dicembre 2025: intuizioni chiare, voglia di cambiamento e nuove consapevolezze periodicodaily.com
L’avversione di Trump per l’Europa internazionale.it
La Cucina Italiana è patrimonio dell’umanità Unesco: il riconoscimento anche grazie ad Artusi ilrestodelcarlino.it
Scoperte 55 percezioni indebite di Reddito di Cittadinanza e Assegno d’Inclusione fremondoweb.com
Gazebo di Forza Italia montato dagli operai del Comune, il sindaco di Bordighera scarica l’assessora al ... ilsecoloxix.it