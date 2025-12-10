Voci dimenticate domenica 14 dicembre concerto pianistico al Centro Donna

Domenica 14 dicembre alle 11, il Centro Donna di largo Strozzi ospita il concerto pianistico

Domenica 14 dicembre, alle 11 negli spazi del Centro Donna (largo Strozzi, 3), è in programma un concerto pianistico dal titolo “Voci dimenticate: le donne nella musica” per la direzione artistica di Elena Papini.Paola Lolaico, giovane pianista di talento, guiderà il pubblico in un viaggio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

