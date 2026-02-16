Il lago d’Iseo ha accolto 5 milioni di giovani coregoni in più, un’operazione di ripopolamento avviata per rilanciare la popolazione ittica locale. Le giovani trote sono state liberate per favorire la ripresa delle specie e sostenere la pesca sportiva. Questa iniziativa mira a migliorare la biodiversità e a sostenere l’economia turistica della zona, che dipende molto dal turismo legato alla natura.

Clusane d’Iseo, 16 febbraio 2026 – Dai giorni scorsi, nelle acque del lago d’Iseo, nuotano 5 milioni di avannotti di coregone in più. Molti diventeranno adulti e alcuni, tra almeno un paio di anni, potranno essere pescati. Mercoledì, giovedì e venerdì scorso gli addetti della Cooperativa Fra Pescatori di Clusane Sul Lago, gli agenti del nucleo ittico venatorio della Polizia Provinciale di Brescia e i tecnici della società Habitat 2.0 Studio Tecnico Associato hanno seminato, in più fasi, le larve allevate nell’incubatoio ittico di Clusane d’Iseo. «Tra il 15 e il 26 dicembre, giorno di Natale compreso – spiega Ciano Barbieri, portavoce della cooperativa clusanese e pescatore di professione – abbiamo spremuto coregoni maschie e femmine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Operazione ripopolamento: nel lago d'Iseo nuotano 5 milioni di piccoli coregoni in più

Un’isola di fango, pietre e rifiuti si è formata nel lago di Iseo, proprio davanti a Pizzo di Costa Volpino.

