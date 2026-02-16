Operazione ripopolamento | nel lago d’Iseo nuotano 5 milioni di piccoli coregoni in più
Il lago d’Iseo ha accolto 5 milioni di giovani coregoni in più, un’operazione di ripopolamento avviata per rilanciare la popolazione ittica locale. Le giovani trote sono state liberate per favorire la ripresa delle specie e sostenere la pesca sportiva. Questa iniziativa mira a migliorare la biodiversità e a sostenere l’economia turistica della zona, che dipende molto dal turismo legato alla natura.
Clusane d’Iseo, 16 febbraio 2026 – Dai giorni scorsi, nelle acque del lago d’Iseo, nuotano 5 milioni di avannotti di coregone in più. Molti diventeranno adulti e alcuni, tra almeno un paio di anni, potranno essere pescati. Mercoledì, giovedì e venerdì scorso gli addetti della Cooperativa Fra Pescatori di Clusane Sul Lago, gli agenti del nucleo ittico venatorio della Polizia Provinciale di Brescia e i tecnici della società Habitat 2.0 Studio Tecnico Associato hanno seminato, in più fasi, le larve allevate nell’incubatoio ittico di Clusane d’Iseo. «Tra il 15 e il 26 dicembre, giorno di Natale compreso – spiega Ciano Barbieri, portavoce della cooperativa clusanese e pescatore di professione – abbiamo spremuto coregoni maschie e femmine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Navigazione Lago d’Iseo, un 2025 da record: 1,8 milioni di biglietti staccati. Meglio dell’anno di The Floating Piers
Isola fantasma di fango, pietre e rifiuti nel lago di Iseo alla foce del fiume Oglio: trentamila metri cubi da rimuovere
Un’isola di fango, pietre e rifiuti si è formata nel lago di Iseo, proprio davanti a Pizzo di Costa Volpino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Operazione ripopolamento: nel lago d’Iseo nuotano 5 milioni di piccoli coregoni in più; Lago d’Iseo, rilasciati i primi 2,2 milioni di piccoli coregoni per il ripopolamento - Radio Bruno; Liberi nel lago d’Iseo i primi 2 milioni di piccoli coregoni; E da un giorno all'altro nel lago lombardo si sono 2 milioni di piccoli pesci in più (e diventeranno più di 5).
Operazione ripopolamento: nel lago d’Iseo nuotano 5 milioni di piccoli coregoni in piùLa semina conclusa nei giorni scorsi: utilizzati una pilotina della polizia provinciale e tre naecc, tipiche imbarcazioni in legno dei pescatori ... ilgiorno.it
E da un giorno all’altro nel lago lombardo si sono 2 milioni di piccoli pesci in più (e diventeranno più di 5)Le acque del Sebino tornano a pullulare di vita grazie a un’imponente operazione di ripopolamento ittico che ha appena tagliato il suo primo traguardo operativo. Ieri mattina, in un clima di grande si ... comozero.it
Clusane d’Iseo, un milione e mezzo di coregoni tornano a popolare il Sebino - La campagna di ripopolamento, iniziata a dicembre, vede il rilascio dei primi 2,2 milioni di larve su un totale di 5,5 milioni. Polizia provinciale x.com