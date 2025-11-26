Navigazione Lago d’Iseo un 2025 da record | 1,8 milioni di biglietti staccati Meglio dell’anno di The Floating Piers
Iseo – La Navigazione Lago d’Iseo alla presenza di esperti, tecnici, politici e giornalisti, ha presentato la propria esperienza in tema di bigliettazione elettronica e ha pure fornito alcuni dati inediti, che qualificano l’anno 2025 come un anno record in fatto di presenze sulle navi della flotta con sede a Costa Volpino: oltre 1 milione e 800mila. Il dato supera quello del 2016 quando si svolse l’evento The Floating Piers, che portò l’artista internazionale Christo a realizzare un ponte galleggiante che permise a quasi due milioni di persone di camminare sull’acqua e a buona parte di esse di viaggiare in battello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
