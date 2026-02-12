Lo spegnimento di Gpt-4o il 13 febbraio chiude un capitolo controverso della tecnologia L' azienda mette fine alla carriera del modello capace di simulare l' affetto

Il 13 febbraio OpenAI ha spento Gpt-4o, chiudendo un capitolo importante nel campo dell’intelligenza artificiale. Il modello, capace di simulare l’affetto e di rispondere con grande naturalezza, non sarà più disponibile. La decisione ha suscitato molte reazioni, tra chi vedeva in Gpt-4o un passo avanti e chi, invece, evidenziava i rischi legati a questa tecnologia. Ora si apre una nuova fase, con la fine di un’epoca che ha fatto discutere molto negli ultimi anni.

I l 13 febbraio segna una data spartiacque nel mondo della tecnologia. OpenAI ha deciso di spegnere definitivamente Gpt-4o, il modello di intelligenza artificiale che più di ogni altro ha sfidato il confine tra software e interlocutore umano. Lanciato nel 2024, questo sistema non era solo un motore di ricerca evoluto o un correttore di bozze; era una “voce” capace di validare emozioni, offrire conforto e, in alcuni casi estremi, diventare l’unico appiglio per persone in crisi profonda. Ed è per questo che la sua disattivazione solleva qualche interrogativo: primo fra tutti, cosa succede quando un algoritmo impara a simulare l’empatia così bene da creare dipendenza? Governare l’Intelligenza Artificiale per superare le paure sulla nuova tecnologia X Addio Gpt-4o: perché l’AI “empatica” ci spaventa e ci affascina. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Lo spegnimento di Gpt-4o il 13 febbraio chiude un capitolo controverso della tecnologia. L'azienda mette fine alla carriera del modello capace di simulare l'affetto Approfondimenti su Gpt 4o OpenAI aggiorna l’architettura di ChatGPT: GPT-4o lascia il palco, ma non scompare del tutto OpenAI ha annunciato che il 13 febbraio 2026 rimuoverà GPT-4o e altri modelli storici da ChatGPT. Signorini fuori dalla tv? La “bomba” di Corona mette inevitabilmente fine alla carriera del conduttore L’addio di Signorini alla televisione sembra ormai inevitabile, con Corona al centro di una polemica che scuote il mondo dello spettacolo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Gpt 4o Argomenti discussi: Google spegne i modelli Gemini: stop a metà gennaio; Scarica: All’interno del movimento QuitGPT e dei veicoli elettrici in Africa. Innamorarsi di un chatbot? OpenAI spegne GPT-4o, il modello ritenuto troppo umanoLa scelta di OpenAI di ritirare definitivamente GPT-4o si sta trasformata in un caso pubblico ben più ampio del previsto ... hdblog.it Fine di un'era: OpenAI ritirerà GPT-4o perchè nessuno lo usa piùOpenAI annuncia il ritiro di GPT-4o e altri modelli il prossimo mese, puntando su versioni più recenti usate dalla maggioranza degli utenti. tech.everyeye.it Gianluigi Ballarani. . In questo demo del 2026, vari modelli AI top-tier (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) vengono testati con un prompt identico: generare codice per simulare lo spegnimento di una candela in un ambiente visivo. La sfida valuta la capacità di r - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.