OpenAI ha deciso di ritirare GPT-4o, lasciando molti utenti delusi proprio a ridosso di San Valentino. La società ha sospeso l’uso del modello, che era particolarmente apprezzato per le sue risposte precise e rapide, causando scontento tra chi lo utilizzava quotidianamente. La mossa ha preso molti di sorpresa, specialmente tra le aziende che avevano integrato GPT-4o nei loro servizi.
in data recente, si assiste a una chiusura significativa nel panorama dell’intelligenza artificiale: OpenAI ha interrotto l’accesso a GPT-4o a soli giorni dal giorno di san valentino. l’evento segna una fase cruciale tra progresso tecnologico e misure di sicurezza, con riflessi sulle aspettative degli utenti e sulle direzioni future dei modelli di IA. l’articolo sintetizza cosa distingueva GPT-4o, le ragioni della chiusura e le considerazioni sul rapporto tra sicurezza e legami emotivi con le tecnologie avanzate. GPT-4o: perché era diverso. GPT-4o si distinse fin dal debutto nel 2024 per una personalità distintiva che appariva meno impersonale rispetto alle versioni successive. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
OpenAI aggiorna l’architettura di ChatGPT: GPT-4o lascia il palco, ma non scompare del tutto
OpenAI ha annunciato che il 13 febbraio 2026 rimuoverà GPT-4o e altri modelli storici da ChatGPT.
OpenAI e lo stop a GPT-4o: gli utenti si ribellanoLa decisione di OpenAI di chiudere GPT-4o scatena la protesta di una parte degli utenti, legati al modello per il ruolo di supporto emotivo. fortuneita.com
GPT-4o ritirato: i rischi nascosti dietro l’AI troppo umanaGPT-4o, per come viene descritto, non era percepito soltanto come più performante o più multimodale. Era sentito come più vicino e meno macchina. Non è un’ anomalia psicologica, è quasi un riflesso um ... tecnoandroid.it