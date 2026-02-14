Gpt-4o ritirato da openai | san valentino e cuori spezzati

OpenAI ha deciso di ritirare GPT-4o, lasciando molti utenti delusi proprio a ridosso di San Valentino. La società ha sospeso l’uso del modello, che era particolarmente apprezzato per le sue risposte precise e rapide, causando scontento tra chi lo utilizzava quotidianamente. La mossa ha preso molti di sorpresa, specialmente tra le aziende che avevano integrato GPT-4o nei loro servizi.

in data recente, si assiste a una chiusura significativa nel panorama dell’intelligenza artificiale: OpenAI ha interrotto l’accesso a GPT-4o a soli giorni dal giorno di san valentino. l’evento segna una fase cruciale tra progresso tecnologico e misure di sicurezza, con riflessi sulle aspettative degli utenti e sulle direzioni future dei modelli di IA. l’articolo sintetizza cosa distingueva GPT-4o, le ragioni della chiusura e le considerazioni sul rapporto tra sicurezza e legami emotivi con le tecnologie avanzate. GPT-4o: perché era diverso. GPT-4o si distinse fin dal debutto nel 2024 per una personalità distintiva che appariva meno impersonale rispetto alle versioni successive. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

OpenAI ha annunciato che il 13 febbraio 2026 rimuoverà GPT-4o e altri modelli storici da ChatGPT.

