Assegno unico gennaio 2026 | pagamenti il 21 e 22 ma serve rinnovare l’ISEE entro febbraio per evitare tagli da marzo Nuova modalità di calcolo in vigore dal primo gennaio

L’Inps ha comunicato che l’Assegno unico e universale per i figli a carico sarà accreditato il 21 e 22 gennaio 2026 per il primo mese dell’anno. Le famiglie devono prestare attenzione alla scadenza dell’attestazione ISEE, avvenuta il 31 dicembre 2025, e alla nuova modalità di calcolo entrata in vigore dal primo gennaio 2026. La legge di Bilancio ha introdotto un indicatore più favorevole per le principali misure di inclusione sociale, con particolare riferimento alle famiglie con figli. Chi percepisce l’Assegno unico deve rinnovare l’ISEE per continuare a ricevere importi corretti e accedere a bonus e agevolazioni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

