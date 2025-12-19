Nuova Renault Clio RS 2026 | arriva ricordando la Clio Williams?

Immagina una vettura che unisce l’eredità storica di Renault con un futuro di prestazioni elevate. La nuova Renault Clio RS 2026 si presenta come una hot-hatch moderna, caratterizzata da un design audace, tecnologia all’avanguardia e un’anima sportiva. Un mix perfetto tra stile e sostanza, pronta a conquistare chi cerca emozioni di guida intense e un’auto che fa della performance il suo marchio di fabbrica.

Ecco una visione immaginaria di come potrebbe essere la nuova Renault Clio RS — una versione ad alte prestazioni della Clio che fonde design audace, tecnologia avanzata e dinamismo da vera hot-hatch. Renault Clio RS – Concept 2026. Design Esterno Sportivo. Linee più aggressive e filanti rispetto alla Clio normale.. Paraurti anteriore ridisegnato con grandi prese d’aria e splitter pronunciato.. Fari full-LED con firma luminosa RS e luci DRL specifiche.. Passaruota allargati per ospitare cerchi fino a 19”.. Minigonne laterali più marcate e diffusore posteriore con doppi scarichi centrali.. Aletta posteriore RS per maggiore deportanza. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

