Logistica fatturato a 112,4 miliardi +1,9% | La spinta è arrivata grazie agli Stati Uniti

La logistica italiana ha chiuso l’ultimo anno con un fatturato di 112,4 miliardi di euro, in crescita dello 1,9%. La spinta principale è arrivata dagli Stati Uniti, che hanno portato nuovi affari e opportunità. Intanto, tra i commenti, si alza la voce sulla riforma portuale: gli operatori chiedono un intervento deciso, ma sottolineano che il coordinamento deve restare nelle mani della politica, non di una Spa.

«La riforma portuale è necessaria, il coordinamento nazionale lo auspichiamo da sempre. Ma è un ruolo che deve gestire la politica non una Spa». A Luigi Merlo, il presidente onorario di Federlogistica, sono bastati pochi minuti a conclusione dell'assemblea nazionale della Federazione per lanciare non un sassolino ma un masso sulla strada del disegno di legge approvato dal governo che sta per iniziare il suo iter parlamentare. La discussione è aperta e ora tocca alle Camere valutare i contenuti anche se il viceministro al Mit Edoardo Rixi, intervenuto in apertura dell'assemblea di Federagenti, aveva puntualizzato che il testo non è immodificabile ma certamente non i pilastri portanti della riforma. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Logistica, fatturato a 112,4 miliardi (+1,9%): «La spinta è arrivata grazie agli Stati Uniti»

