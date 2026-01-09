La Casa Bianca ha diffuso un nuovo video relativo alla sparatoria a Minneapolis, in cui un agente dell’ICE ha ucciso Renee Nicole Macklin Good, 37 anni e madre di tre figli. Il filmato, registrato dalla telecamera di uno dei poliziotti coinvolti, offre ulteriori elementi sulla vicenda, suscitando attenzione e riflessione sulla dinamica degli eventi.

La Casa Bianca ha reso pubblico un nuovo video collegato alla sparatoria di Minneapolis in cui un agente dell’ ICE ha ucciso una donna di 37 anni, madre di tre figli, identificata come Renee Nicole Macklin Good. Il filmato mostra la prospettiva dell’agente tramite la telecamera che indossava, offrendo una ripresa in prima persona degli eventi. Nel video si vede l’agente uscire dal suo veicolo e avvicinarsi all’auto di Renee Good dal lato destro. La donna ha il finestrino abbassato e si sente dire: “Va bene, non sono arrabbiata con te. Non sono arrabbiata con te”. Mentre l’agente si sposta intorno al veicolo, compare un’altra donna che lo provoca, chiedendo: “Vuoi affrontarci? Ti consiglio di andarti a prendere qualcosa da mangiare, ragazzone”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Donna uccisa dagli agenti, spunta il video girato dalla telecamera del poliziotto

Leggi anche: Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa a Minneapolis dagli agenti dell’Ice

Leggi anche: Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa dagli agenti dell’Ice: «Era cittadina Usa»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Donna uccisa a Minneapolis da un agente Ice. Per i federali è stata legittima difesa. Proteste in molte città; Ancora proteste per la donna uccisa a Minneapolis, a Portland la polizia spara e ferisce una coppia; Minneapolis, agenti sparano e uccidono una 37enne americana durante un raid anti-migranti. Trump: «Legittima difesa»; Sondaggi, cosa succederebbe se si votasse oggi in Italia: i dati parlano chiaro.

Minneapolis, donna uccisa da agente anti-immigrazione: spunta un nuovo video ripreso dal cellulare del poliziotto - L'uccisione di una donna, Renee Nicole Good, che ha coinvolto gli agenti anti- dire.it