Omicidio di mafia a 23 anni dal delitto arrestati i killer

Dopo 23 anni, i carabinieri di Bari hanno arrestato i presunti responsabili dell’omicidio di Danilo Abiuso, il ragazzo di 22 anni ucciso nella notte tra il 14 e il 15. L’indagine ha portato all’arresto di due uomini ritenuti autori del delitto di stampo mafioso. La vittima era stata colpita con ferite da arma da fuoco e il caso aveva lasciato molti interrogativi nel Barese. Ora, con l’arresto dei sospettati, si apre una nuova fase nella ricerca della verità

Omicidio di mafia nel Barese, dopo 23 anni arrestati presunti autori. I carabinieri di Bari hanno arrestato i presunti autori dell'omicidio di Danilo Abiuso, 22enne ucciso la notte tra 14 e 15 novembre 2003 a Valenzano, a pochi chilometri da Bari. L'indagine è coordinata dalla Dda. Le accuse nei confronti degli indagati sono di omicidio aggravato dalle modalità mafiose e dalla premeditazione. Maggiori dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 in Procura a Bari. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Omicidio di mafia, a 23 anni dal delitto arrestati i killer Approfondimenti su Danilo Abiuso Omicidio Omicidio Nada Cella, oggi la sentenza a 30 anni dal delitto A distanza di 30 anni dall’omicidio di Nada Cella, si attende la pronuncia della sentenza. Omicidio Nada Cella, oggi la sentenza dopo 30 anni dal delitto. Anna Lucia Cecere rischia l’ergastolo, Marco Soracco quattro anni Oggi si conclude un lungo processo che riguarda l'omicidio di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Omicidio di mafia nel Foggiano nel 2017: il video dell'esecuzione Ultime notizie su Danilo Abiuso Omicidio Argomenti discussi: Foggia, quarant'anni di guerra di mafia nella storia della Società; 40 anni da 'U Maxi, il processo che cambiò la storia d'Italia; L'omicidio di Alessandro Moretti? E' una vendetta. L'analisi del poliziotto che il nipote del boss voleva eliminare - FoggiaToday; La guerra dei clan di Roma. Perché la verità sull'omicidio Diabolik (e i suoi mandanti) è ancora da scrivere. Omicidio di mafia a Valenzano nel 2003: arresti CarabinieriDalle prime ore di questa mattina, è in corso un’operazione del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, delegata dalla locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – finalizzata ... noinotizie.it FOGGIA FAIDE Foggia, quarant’anni di faide: la lunga scia di sangue della SocietàL’omicidio di Alessandro Moretti, nipote del boss Rocco Moretti, potrebbe segnare l’avvio di una nuova guerra di mafia a Foggia. statoquotidiano.it A qualche giorno di stanza dall’omicidio di Alessandro Moretti, nipote di un importante boss della mafia foggiana, l’ex ispettore capo della Squadra Mobile di Foggia Angelo Sanna racconta a Fanpage.it cosa sta accadendo e chi è la vittima. Alessandro Moretti facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.