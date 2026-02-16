Omicidio di camorra a Giugliano | quattro arresti dopo 15 anni

A Giugliano, la polizia ha arrestato quattro persone dopo 15 anni dall’omicidio di un uomo avvenuto il 15 maggio 2010. La vittima è stata uccisa in un regolamento di conti legato alla camorra, secondo le indagini della Dda di Napoli. Gli arresti sono arrivati grazie a nuove testimonianze e analisi di prove raccolte nel tempo.

Quattro arresti per l’omicidio avvenuto il 15 maggio 2010 a Giugliano in Campania. Contestati omicidio premeditato e aggravante del metodo mafioso su richiesta della Dda di Napoli. Si riapre uno dei casi di sangue avvenuti nel maggio 2010 a Giugliano in Campania. I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno eseguito quattro provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di aver pianificato e portato a termine l’agguato mortale avvenuto quindici anni fa. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Omicidio di camorra a Giugliano: quattro arresti dopo 15 anni Giugliano, omicidio Campana: dopo 15 anni, l’inchiesta punta ai clan Pagliuca e Beneduce, quattro arresti. Dopo quindici anni di indagini, i carabinieri di Pozzuoli hanno arrestato quattro persone legate ai clan Pagliuca e Beneduce, accusate dell’omicidio di Carmine Campana, avvenuto a Giugliano nel 2010. Omicidio di camorra a Giugliano, quattro arrestati: blitz dei Carabinieri contro il clan Pagliuca I Carabinieri hanno arrestato quattro persone a Giugliano, accusate di aver ucciso Campana Carmine nel 2010. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ucciso per uno scambio di persona, Coppola tradito dall’auto del boss; Camorra, omicidio Colalongo: arrestati i tre presunti assassini; Agguato di camorra a Casoria, spari a due esponenti del clan Moccia, Vincenzo De Rosa arrestato dopo un anno per tentato omicidio; Tre arresti per l'omicidio di Ottavio Colalongo, ucciso in un agguato di camorra: sono mandanti ed esecutori. Omicidio di camorra a Giugliano: quattro arresti dopo 15 anniQuattro arresti per l’omicidio avvenuto il 15 maggio 2010 a Giugliano in Campania. Contestati omicidio premeditato e aggravante del metodo mafioso su richiesta della Dda di Napoli. Si riapre uno dei ... 2anews.it Camorra, tre arresti per l’omicidio di Ottavio Colalongo a SciscianoCamorra, tre arresti per l’omicidio di Ottavio Colalongo a Scisciano. Ucciso per il controllo dello spaccio di droga ... ilgiornalelocale.it Omicidio di #Camorra a #Giugliano: dopo 15 anni arrestati i responsabili | https://shorturl.at/BgHNp - facebook.com facebook Camorra, tre arresti per l’omicidio di Ottavio Colalongo a Scisciano: ucciso per controllo spaccio x.com