Omicidio di camorra a Giugliano quattro arrestati | blitz dei Carabinieri contro il clan Pagliuca

I Carabinieri hanno arrestato quattro persone a Giugliano, accusate di aver ucciso Campana Carmine nel 2010. La polizia ha eseguito un blitz contro il clan Pagliuca, ritenuto responsabile dell’omicidio. Durante l’operazione, sono stati trovati e sequestrati armi e documenti che collegano gli arrestati al delitto.

Quattro persone sono finite in carcere per l'omicidio di Campana Carmine, avvenuto a Giugliano nel 2010. I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone, gravemente indiziate dei reati di omicidio premeditato e di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico "Pagliuca", attivo sul territorio di Pozzuoli. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), al termine di una complessa attività investigativa.