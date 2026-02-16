Giugliano omicidio Campana | dopo 15 anni l’inchiesta punta ai clan Pagliuca e Beneduce quattro arresti

Dopo quindici anni di indagini, i carabinieri di Pozzuoli hanno arrestato quattro persone legate ai clan Pagliuca e Beneduce, accusate dell’omicidio di Carmine Campana, avvenuto a Giugliano nel 2010. La svolta è arrivata grazie a nuove testimonianze e miglioramenti nelle analisi delle prove raccolte nel corso degli anni. Gli arresti si sono concentrati su soggetti considerati figure chiave nelle cosche, che secondo gli inquirenti avrebbero avuto un ruolo diretto nel fatto di sangue. Le autorità hanno eseguito le misure cautelari questa mattina, portando alla luce dettagli finora sconosciuti sul

Quindici Anni di Silenzio: Svolta nell'Indagine sull'Omicidio di Carmine Campana e l'Ombra dei Clan. Dopo quindici anni di indagini, i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato quattro persone con l'accusa di aver partecipato all'omicidio di Carmine Campana, avvenuto a Giugliano in Campania il 15 maggio 2010. L'operazione, condotta sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, getta luce sulle dinamiche criminali che hanno caratterizzato il territorio e sul conflitto tra i clan dei Pagliuca e dei Beneduce. La Lunga Attesa della Giustizia. L'arresto rappresenta un punto di svolta in una vicenda che per anni ha avvolto la comunità di Giugliano in Campania nel dolore e nell'incertezza.