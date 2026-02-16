Omicidio a Milano nel 2011 | Evade la condannata dopo permesso premio massima allerta per la sicurezza pubblica
Alba Leonor Sevillano Zambrano, condannata per l’omicidio di una pensionata nel 2011 a Milano, è scappata dopo aver ricevuto un permesso premio. La donna, di 42 anni, si è allontanata dal carcere di Bollate, suscitando un allarme tra le forze dell’ordine. La fuga ha generato preoccupazione per la sicurezza pubblica e ha portato a una vasta caccia all’interno della provincia.
Fuggitiva da Bollate: Caccia alla Condannata per l’Omicidio di una Pensionata. Una donna condannata per omicidio, Alba Leonor Sevillano Zambrano, 42 anni, si è resa irreperibile dopo aver ottenuto un permesso premio dalla casa circondariale di Bollate, in provincia di Milano. L’evasione è avvenuta domenica 15 febbraio 2026, scatenando l’immediata reazione del sindacato Sappe e un’ampia operazione di ricerca da parte delle forze dell’ordine. La vicenda riapre il dibattito sulla gestione dei permessi e sulla sicurezza penitenziaria. Il Crimine e la Condanna. La storia risale al 2011, quando Alba Sevillano Zambrano aggredì e uccise una pensionata di 81 anni nel quartiere Bonola di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu
Detenuta non rientra nel carcere di Bollate dopo un permesso: aveva ucciso un'anziana nel 2011
Una donna ecuadoriana, condannata per aver strangolato un’anziana nel 2011, non è rientrata nel carcere di Bollate dopo aver ottenuto un permesso.
