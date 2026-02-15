Una donna ecuadoriana, condannata per aver strangolato un’anziana nel 2011, non è rientrata nel carcere di Bollate dopo aver ottenuto un permesso. La donna aveva assistito la vittima con la spesa, prima di compiere il gesto violento nella zona di Bonola.

La 42enne ecuadoriana Alba Leonor Sevillano Zambrano non è rientrata nel carcere di Bollate (Milano) dopo aver fruito di un permesso. La donna era reclusa per l'omicidio di una donna di 81 anni avvenuto a Milano. A darne notizia Matteo Savino, vicesegretario regionale per la Lombardia del Sappe, Sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Sono in corso le ricerche da parte della Polizia penitenziaria. La donna, secondo quanto si è appreso, aveva il fine pena previsto nel 2032. Savino definisce l'accaduto "un evento irresponsabile e gravissimo", sottolineando tuttavia che il caso non deve mettere in discussione l'istituto dei permessi premio e delle ammissioni al lavoro esterno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Detenuta non rientra nel carcere di Bollate dopo un permesso: aveva ucciso un'anziana nel 2011

Alba Sevillano non si presenta in cella dopo aver ottenuto il permesso di uscire, scatenando una caccia all woman.

Un uomo sottoposto a semi libertà nel territorio di Lecce non è più tornato nel carcere locale, non rispettando l’obbligo di rientro previsto per la serata di domenica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.