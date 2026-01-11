Segui la diretta della partita tra Milano e Perugia, valida per la Serie A1 femminile 2026. La squadra di Lavarini ha affrontato con determinazione l'incontro, portando a casa una vittoria netta per 3-0. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link e resta aggiornato con i risultati e le ultime notizie sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CHIERI-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 18.33 Per oggi è tutto amici di OA Sport! Si chiude qui la Diretta Live testuale fra Milano e Perugia di Serie A1 Femminile. Il match, valido come diciannovesimo turno del massimo campionato italiano, è stato vinto in scioltezza dalla squadra di Paola Egonu, che continua così a macinare punti in classifica (al momento terza in attesa delle altre sfide). Per Perugia l’ennesima sconfitta di una stagione davvero difficile, il campionato però è ancora lungo e le sfide da vincere per evitare la retrocessione sono ben altre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Perugia 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la squadra di Lavarini sbriga in fretta la pratica umbra

Leggi anche: LIVE Milano-Perugia 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-19 la squadra di Lavarini sbriga in fretta la pratica umbra

Leggi anche: LIVE Milano-Monviso 2-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le ragazze di Lavarini vogliono chiudere la pratica nel terzo set, 11-7

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

LIVE Perugia-Milano 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si impongono dopo un avvio a rilento; POMERIGGIO… MONDIALE! I BLOCK DEVILS BATTONO MILANO 3-1 E CELEBRANO IL TROFEO CON I TIFOSI; Il grande cuore incerottato di Allianz Milano strappa un set a Perugia; Milano e Cuneo non al top, ma vincono 3-0 a Macerata e Perugia.

LIVE Milano-Perugia 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la squadra di Lavarini sbriga in fretta la pratica umbra - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CHIERI- oasport.it

LIVE Perugia-Milano 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si impongono dopo un avvio a rilento - Si chiude qui la Diretta Live testuale del match di Superlega fra ... oasport.it

La Sir Perugia batte anche Milano 3-1, ora testa alla Champions - Vince e convince anche nella prima del 2026 la Sir Susa Scai Perugia, a segno contro l’Allianz Milano, battuta 3 a 1 (parziali 25- ilmessaggero.it