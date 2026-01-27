Perché Ajax-Olympiacos è la partita chiave per il Napoli e la complessa qualificazione in Champions

La partita tra Ajax e Olympiacos rappresenta un momento cruciale per il Napoli nella fase di qualificazione alla Champions League 2025-2026. La sfida influisce direttamente sulla possibilità del club di approdare ai playoff, in un contesto in cui ogni risultato conta. La comprensione di questa partita aiuta a seguire meglio le dinamiche che determinano l’esito finale del percorso europeo del Napoli.

Il Napoli si gioca i playoff della Champions League 2025-2026 nella partita decisiva con il Chelsea. I partenopei vincendo passano, perdendo sono fuori, pareggiando devono osservare i risultati di tantissimi match, in particolare Ajax-Olympiacos e Pafos-Slavia Praga.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

