Oltre mille dosi di Viagra indiano verso il Friuli Venezia Giulia denunciato un 40enne

Trasporta illegalmente dall’India circa 1.400 dosi di un farmaco per la disfunzione erettile senza la necessaria documentazione e viene denunciato. Se immesso sul mercato, il medicinale avrebbe fruttato circa 10mila euro. È successo nei giorni scorsi al Trieste Airport. L’uomo, un quarantenne di origine slovena, arrivava da Nuova Delhi, con uno scalo intermedio a Roma Fiumicino, ed è stato controllato dall’agenzia delle dogane e dei monopoli insieme al personale della guardia di finanza. Gli operatori hanno ispezionato la valigia del viaggiatore, trovandovi all’interno, nascoste tra i vestiti, 200 confezioni da 100 millilitri di un farmaco contenente Sildenafil (comunemente identificato come Viagra), sintetizzato in India e privo della documentazione obbligatoria e delle autorizzazioni sanitarie necessarie.🔗 Leggi su Udinetoday.it

