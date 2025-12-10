Il Friuli Venezia Giulia riferimento in Italia con l' upgrade Moody' s

Il Friuli Venezia Giulia ha ottenuto un importante riconoscimento finanziario, con l'upgrade del suo rating da Baa2 a Baa1 da parte di Moody’s. Questo miglioramento evidenzia la solidità economica e la buona gestione della regione, posizionandola sopra il rating dello Stato italiano e confermando la sua affidabilità finanziaria.

"L'upgrade riguardante il rating della nostra Regione da Baa2 a Baa1, un gradino più in alto di quello dello Stato italiano, riconosce la solidità finanziaria e istituzionale del Friuli Venezia Giulia e la qualità della gestione portata avanti in questi anni". A dirlo è il governatore del Friuli.

