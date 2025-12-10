Il Friuli Venezia Giulia riferimento in Italia con l' upgrade Moody' s

Il Friuli Venezia Giulia ha ottenuto un importante riconoscimento finanziario, con l'upgrade del suo rating da Baa2 a Baa1 da parte di Moody’s. Questo miglioramento evidenzia la solidità economica e la buona gestione della regione, posizionandola sopra il rating dello Stato italiano e confermando la sua affidabilità finanziaria.

“L’upgrade riguardante il rating della nostra Regione da Baa2 a Baa1, un gradino più in alto di quello dello Stato italiano, riconosce la solidità finanziaria e istituzionale del Friuli Venezia Giulia e la qualità della gestione portata avanti in questi anni”. A dirlo è il governatore del Friuli. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

? Un’altra splendida pagina per lo sport del Friuli Venezia Giulia, grazie ai portacolori della Società Triestina Sport del Mare, Anna Bianca Gasparini e Tommaso Geiger che hanno conquistato il terzo posto al Campionato Europeo Nacra 15 (categoria U17 - facebook.com Vai su Facebook

Il Friuli Venezia Giulia ottiene da Moody's l’upgrade a Baa1, un livello sopra il rating nazionale. @M_Fedriga "Riconosciuta la solidità finanziaria e istituzionale della Regione. @barbara_zilli "Risultato frutto di una gestione prudente". tinyurl.com/8r8x99bp Vai su X

Fedriga, Fvg è riferimento in Italia con upgrade Moody's a Baa1 - "L'upgrade riguardante il rating della nostra Regione da Baa2 a Baa1, un gradino più in alto di quello dello Stato italiano, riconosce la solidità finanziaria e istituzionale del Friuli Venezia Giulia ... Come scrive ansa.it