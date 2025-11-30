Cgil verso lo sciopero generale | fisco e sanità al centro delle assemblee in Friuli Venezia Giulia

Udinetoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina lo sciopero generale del 12 dicembre, proclamato dalla Cgil contro la legge di bilancio 2026. Al centro della mobilitazione ci sono i temi della giustizia fiscale, del rinnovo dei contratti di lavoro, delle pensioni e del rafforzamento della Sanità pubblica.Saranno due le assemblee. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

