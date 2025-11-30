Cgil verso lo sciopero generale | fisco e sanità al centro delle assemblee in Friuli Venezia Giulia
Si avvicina lo sciopero generale del 12 dicembre, proclamato dalla Cgil contro la legge di bilancio 2026. Al centro della mobilitazione ci sono i temi della giustizia fiscale, del rinnovo dei contratti di lavoro, delle pensioni e del rafforzamento della Sanità pubblica.Saranno due le assemblee. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
