Giubileo 2025 domani la Chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro Oltre 33 milioni di pellegrini a Roma in un solo anno

Domani, 6 gennaio alle 9:30, Papa Leone XIV chiuderà la Porta Santa della basilica di San Pietro, segnando la fine del Giubileo della Misericordia 2025. Durante l’anno, Roma ha accolto oltre 33 milioni di pellegrini, rendendo questo evento uno dei più significativi degli ultimi tempi. La chiusura ufficiale rappresenta un momento importante per la città e per tutti i fedeli che hanno partecipato alle celebrazioni.

Domani mattina, martedì 6 gennaio, alle 9:30, Papa Leone XIV chiuderà la Porta Santa della basilica di San Pietro, segnando ufficialmente la conclusione del Giubileo della Misericordia 2025. Alla cerimonia sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme ai fedeli che riempiranno l'ultima volta il sagrato vaticano prima della chiusura simbolica dell'Anno Santo. Il bilancio finale dell'evento giubilare è stato presentato oggi in una conferenza stampa in Vaticano che ha visto la partecipazione di monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del dicastero per l'Evangelizzazione, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il prefetto di Roma Lamberto Giannini.

Giubileo 2025 celebrazione di chiusura nella diocesi di Terni Narni Amelia

