Oltre 100 palazzi in vendita a Torino anche un ‘gigante’ da 24milioni di euro in centro città

A Torino, più di cento edifici sono stati messi in vendita, tra cui un complesso nel centro storico del valore di 24 milioni di euro. La città si sta rapidamente rinnovando, portando sul mercato anche grandi palazzi e piccole case in collina. Questo aumento di immobili disponibili riflette un cambiamento nel settore immobiliare locale e una crescente domanda di investimenti.

Dalle aste giudiziarie in periferia ai maxi immobili da milioni di euro nel centro, dalle residenze storiche ai fabbricati industriali. Quanto vale il mercato degli edifici interi? Perché sono così tanti? Ecco dove si trovano, chi c'è dietro queste operazioni e quanto costano Ogni immobile racconta una strategia diversa e muove capitali da capogiro. Torino sta vivendo una fase di trasformazione urbanistica senza precedenti con oltre cento edifici interi sul mercato. Aurora, Barriera, Vanchiglia, Centro, Lingotto, Mirafiori: ogni quartiere è coinvolto, tra annunci vistosi e trattative riservate.🔗 Leggi su Torinotoday.it

La Polizia Locale di Ravenna ha colto in flagrante un uomo mentre vendeva fiori illegalmente in centro.

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, le scorte di preservativi sono finite, e gli atleti si sono trovati senza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.