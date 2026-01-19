Federica Brignone torna a gareggiare a Kronplatz, dopo un infortunio che l'ha tenuta lontana dagli sci per 292 giorni. Questo rientro rappresenta un passo importante nel percorso verso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, testando la sua resistenza fisica e mentale. La campionessa valdostana affronta questa sfida con l’obiettivo di recuperare fiducia e verificare le proprie condizioni, senza pressioni di risultato. Un momento di grande significato nel suo percorso di recupero e speranza olimpica

Dopo 292 giorni dall’infortunio in Val di Fassa, Federica Brignone rientra nel gigante di Coppa del Mondo: “Essere al via è già un successo” Federica Brignone torna in gara dopo 292 giorni dal grave infortunio subito in Val di Fassa e lo farà domani nel gigante di Coppa del Mondo a Kronplatz, in Alto Adige. Un rientro che fino a poche settimane fa sembrava quasi impossibile, e che oggi assume un valore che va ben oltre il risultato.«Per me è veramente fantastico essere in gara qui domani, su una pista che mi è sempre piaciuta, in Italia», racconta la 35enne valdostana alla vigilia. «Sono qui per testare la mia testa, la mia mente, il mio corpo e la mia gamba.🔗 Leggi su Sportface.it

