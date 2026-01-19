Brignone torna in gara | a Kronplatz il primo passo verso Milano-Cortina Dopo 292 giorni dall’infortunio in Val di Fassa Federica Brignone rientra nel gigante di Coppa del Mondo | Essere al via è già un successo Solo un altro step forse il più delicato per capire se il sogno olimpico di Milano-Cortina 2026 possa diventare realtà Federica Brignone torna in gara dopo 292 giorni dal grave infortunio subito in Val di Fassa e lo farà domani nel gigante di Coppa del Mondo a Kronplatz in Alto Adige Un rientro che fino a poche settimane fa sembrava quasi impossibile e che oggi assume un valore che va ben oltre il risultato Per me è veramente fantastico essere in gara qui domani su una pista che mi è sempre piaciuta in Italia racconta la 35enne valdostana alla vigilia Sono qui per testare la mia testa la mia mente il mio corpo e la mia gamba Non sono venuta per fare un grande risultato | essere al via è già un grande successo L’infortunio e la corsa contro il tempo Dopo aver conquistato la seconda Coppa del Mondo generale della carriera Brignone aveva scelto come sempre di disputare i Campionati Italiani sull’Alpe Lusia Proprio lì nell’aprile scorso la caduta nella seconda manche del gigante ha cambiato tutto | frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra oltre alla rottura del legamento crociato anteriore Operata poche ore dopo alla clinica La Madonnina di Milano la campionessa azzurra ha iniziato immediatamente un percorso di recupero durissimo con l’obiettivo — mai dichiarato apertamente — dei Giochi di casa Ma senza certezze Dire oggi se ci sarò o meno alle Olimpiadi è ancora difficile Nessun atleta può dirlo finché non mette i bastoni fuori spiega Ogni giorno è stato un test Il ritorno sugli sci è stato graduale e tutt’altro che semplice A dicembre ho rimesso gli sci da turismo ma fare l’atleta è un’altra cosa Quando ho messo gli sci da gigante è stato un disastro all’inizio Poi a metà dicembre ho iniziato a vedere un po’ di luce La parte più dura però è stata mentale Non avere tempi certi una deadline la sicurezza di tornare a una vita normale è stata la cosa più difficile Ogni giorno c’è stato un momento in cui mi sono detta non ce la faccio Momenti facili non ne ho ancora vissuti Brignone non nasconde le paure | Mi spaventa l’idea che qualcosa non funzioni dentro la gamba o che qualcosa non tenga nel modo giusto Ho ancora tutta la ferraglia lì Se domani vedo che qualcosa non va posso sempre fermarmi La fiducia nella tecnica e nello stile A darle sicurezza è il controllo totale che ha sempre avuto sugli sci La tecnica e il controllo mi fanno sentire abbastanza sicura So sempre dove sono e cosa sto facendo in ogni centesimo | questo per me è oro Il gigante resta la disciplina più naturale anche se paradossalmente quella in cui avverte più dolore Sulla velocità ho sciato meno ma lì ho anche meno male Ogni giorno è un test e la gara di domani lo sarà ancora di più soprattutto per vedere come reagisce il corpo in due manche a tre ore di distanza Nessun programma rigido solo vivere il momento Nessun piano a lungo termine nessuna tabella forzata Non ho ancora fatto una giornata senza dolore da quando mi sono infortunata Se sto bene mi fido Il programma è stato fatto giorno per giorno al massimo settimana per settimana e continueremo così E sul senso profondo di questo ritorno Brignone è chiarissima | Tornare in gara prima delle Olimpiadi non è una scelta conservativa è una scelta difficile Ma io preferisco vivere e fallire piuttosto che non vivere per paura di fallire Sono qui per mettermi in gioco Il futuro? Dipenderà solo dalle sensazioni Se sto bene voglio fare le gare Prima delle Olimpiadi alle Olimpiadi e anche dopo Non devo dimostrare niente a nessuno Sono tranquilla
Federica Brignone torna a gareggiare a Kronplatz, dopo un infortunio che l'ha tenuta lontana dagli sci per 292 giorni. Questo rientro rappresenta un passo importante nel percorso verso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, testando la sua resistenza fisica e mentale. La campionessa valdostana affronta questa sfida con l’obiettivo di recuperare fiducia e verificare le proprie condizioni, senza pressioni di risultato. Un momento di grande significato nel suo percorso di recupero e speranza olimpica
