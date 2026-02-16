Olimpiadi | sullo shop online successo esagerato per i peluche delle mascotte Le prossime spedizioni? A fine giugno

Le Olimpiadi hanno portato un vero boom di vendite sullo shop online dei peluche delle mascotte, e molte spedizioni sono già in programma per fine giugno. La richiesta è così alta che il sito si blocca spesso, e i pacchi partono con settimane di anticipo rispetto alle consegne previste. Tra i clienti ci sono genitori e nonni che vogliono sorprendere i più piccoli con un ricordo delle Olimpiadi, spesso scegliendo tra i modelli più richiesti come il simpatico mascotte con gli occhi grandi.

Milano, 16 febbraio 2026 – Metti che ti venga in mente l'idea di acquistare un gadget olimpico per un bimbo; figlioa, nipotinoa, figlioa di amici che sia. Metti che la tua scelta cada sui peluche di Tina o di Milo, i simpatici ermellini rispettivamente mascotte delle Olimpiadi (lei) e Paralimpiadi (lui). Metti che tu decida di collegarti all'Olympic Shop, il punto vendita ufficiale online dell'appuntamento a cinque cerchi. Le mascotte. La sorpresa è in arrivo: innanzitutto le versioni più grandi di entrambe le mascotte, quelle fra i 26 e i 35 centimetri, non sono più a disposizione. Risultano, infatti, sold out.