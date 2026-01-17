Quando torna Giovanni Franzoni? Le prossime gare prima delle Olimpiadi

Giovanni Franzoni tornerà in gara prima delle Olimpiadi, con le prossime competizioni ancora da definire. Dopo le sue recenti prestazioni nella Coppa del Mondo, tra cui una vittoria nel superG e un terzo posto in discesa libera a Wengen, gli appuntamenti imminenti rappresentano un’occasione importante per valutare la sua forma e i suoi obiettivi. Restate aggiornati per conoscere le date e le località delle prossime gare del nostro atleta.

Giovanni Franzoni ha fatto sognare gli appassionati italiani con due pregevoli prestazioni nella Coppa del Mondo di sci alpino, tra l’altro in uno dei contesti più affascinanti e iconici del Circo Bianco: la mitica pista del Lauberhorn a Wengen, dove il nostro portacolori ha vinto il superG e ha conquistato un pregevole terzo posto in discesa libera. Il potenziale del lombardo è esploso in maniera fragorosa sulle nevi svizzere e ora è inevitabile guardare all’immediato futuro. Quando tornerà in gara Giovanni Franzoni? Quando lo rivedremo all’opera nel massimo circuito internazionale itinerante? L’appuntamento per il prossimo fine settimana, che propone le gare nella spettacolare cornice della Streif di Kitzbuehel: la discesa libera nell’Università dello sci alpino è in programma sabato 24 gennaio, preceduta dal superG in programma venerdì 23 gennaio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando torna Giovanni Franzoni? Le prossime gare prima delle Olimpiadi Leggi anche: A che ora le prossime gare di Sofia Goggia: tutte le gare prima delle Olimpiadi Leggi anche: Quando torna Federica Brignone? A gennaio le prime gare prima delle Olimpiadi: tutte le ipotesi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. MAGICO FRANZONI!!! UN PERFETTO GIOVANNI DOMINA IL SUPERG DI WENGEN; Franzoni competitivo a Wengen: “Non devo mettermi aspettative”; Paris: “Fatico in una curva”; Super-G: Franzoni fa festa a Wengen, rossocrociati con un pizzico di rimpianto | blue News; La prima di Giovanni Franzoni! Storica vittoria nel superG di Wengen | FISI TV. Quando torna Giovanni Franzoni? Le prossime gare prima delle Olimpiadi - Giovanni Franzoni ha fatto sognare gli appassionati italiani con due pregevoli prestazioni nella Coppa del Mondo di sci alpino, tra l’altro in uno dei contesti più affascinanti e iconici del Circo ... oasport.it Giovanni Franzoni si conferma: “Mi sono detto di godermela, è lo sport che amo” - Giovanni Franzoni ha centrato il gradino più basso del podio nella discesa libera maschile di Wengen, in Svizzera, nonostante il pettorale numero 28. oasport.it

Sci, Franzoni conquista il SuperG a Wengen: è il primo trionfo in carriera - Il 24enne azzurro, sceso con il pettorale numero 1, ha trionfato sulla leggendaria pista del Lauberhorn, precedendo al traguardo l'austriaco Babinsky e lo svizzero Von Allmen. tg24.sky.it

