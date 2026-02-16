Olimpiadi | sulla pista Stelvio Loic Meillard completa la sua collezione di medaglie

Loic Meillard ha vinto la medaglia d'oro nello slalom speciale sulla Pista Stelvio di Bormio, portando a casa la sua prima medaglia olimpica. La gara si è disputata sotto la neve battente, che ha reso difficile ogni curva agli atleti in gara. Con questa vittoria, lo svizzero ha completato la sua collezione di medaglie olimpiche, confermando il suo talento nello sci alpino.

Si è appena concluso, sulla Pista Stelvio di Bormio, il programma dello sci alpino maschile alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 con la disputa dello slalom speciale che ha incoronato lo svizzero Loic Meillard.Splendido trisPer l'elvetico, secondo al termine della prima manche, il. Omar Galli, l'uomo della pista Stelvio: Siamo al lavoro anche di notte, la sicurezza degli atleti prima di tuttoÈ il direttore della pista dei record di Bormio sia in Coppa che ai Giochi. Trecento addetti, centinaia di migliaia di metri cubi di neve artificiale da distribuire. Niente è lasciato al caso