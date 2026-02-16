Arianna Fontana tenta di conquistare nuovamente un podio nei 1000 metri di short track ai Giochi Olimpici di Milano, dopo aver ottenuto medaglie in passato. Questa mattina, gli appassionati seguono la gara dalla Ice Skating Arena, sperando in un risultato che possa rendere ancora più emozionanti queste Olimpiadi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quarta giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano. L ’anello di ghiaccio di Milano Cortina 2026 tornerà a illuminarsi per la quarta sessione di gare dello short track, una giornata che può indirizzare in maniera decisa il cammino azzurro nel torneo olimpico. Dopo le emozioni dei primi giorni, lo spettacolo dei pattini veloci entra sempre più nel vivo e l’Italia è chiamata a confermare quanto di positivo ha già mostrato davanti al proprio pubblico. Grande attenzione sui 1000 metri femminili, che ripartono dai riscontri incoraggianti delle batterie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Arianna Fontana ci riprova nei 1000 metri

