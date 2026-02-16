LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Arianna Fontana ci riprova nei 1000 metri
Arianna Fontana tenta di conquistare nuovamente un podio nei 1000 metri di short track ai Giochi Olimpici di Milano, dopo aver ottenuto medaglie in passato. Questa mattina, gli appassionati seguono la gara dalla Ice Skating Arena, sperando in un risultato che possa rendere ancora più emozionanti queste Olimpiadi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quarta giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano. L ’anello di ghiaccio di Milano Cortina 2026 tornerà a illuminarsi per la quarta sessione di gare dello short track, una giornata che può indirizzare in maniera decisa il cammino azzurro nel torneo olimpico. Dopo le emozioni dei primi giorni, lo spettacolo dei pattini veloci entra sempre più nel vivo e l’Italia è chiamata a confermare quanto di positivo ha già mostrato davanti al proprio pubblico. Grande attenzione sui 1000 metri femminili, che ripartono dai riscontri incoraggianti delle batterie. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Nadalini bronzo nei 1500, tra poco i 1000 metri con Arianna Fontana
Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026.
LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: ORO per Arianna Fontana nei 1500! Sighel all’attacco nei 1000!
Segui in tempo reale i Campionati Europei di short track 2026, con aggiornamenti sulle gare e i risultati più importanti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
L'Italia raccoglie solo delusioni nei 1500
la prima giornata olimpica di short track
Una super Lollobrigida vince il suo secondo oro, la segue la strepitosa Brignone con il podio più alto nel Super G. In serata Arianna Fontana conquista la sua 13esima medaglia. facebook
#Olimpiadilnvernali2026 Quando le Olimpiadi sono grazia Federica Brignone, Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida (e non solo) protagoniste ai Giochi di Giampaolo Mattei osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com