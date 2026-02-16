Olimpiadi Milano-Cortina 2026 curling femminile | l’Italia cerca la prima vittoria contro gli Stati Uniti
L’Italia spera di conquistare la prima vittoria contro gli Stati Uniti nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver subito due sconfitte consecutive. La squadra italiana ha mostrato una buona determinazione sul ghiaccio, ma non riesce ancora a superare le avversarie statunitensi. La partita si svolge oggi nella fase a eliminazione diretta, con le italiane che cercano di invertire il trend negativo.
Il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sta riservando un percorso decisamente in salita per la nazionale italiana. Le aspettative della vigilia, alimentate dal talento cristallino di Stefania Constantini e dalla crescita del movimento azzurro, si sono scontrate con una realtà fatta di cinque sconfitte consecutive nelle prime uscite della manifestazione. Questo avvio zoppicante ha di fatto compromesso le speranze di un accesso alle semifinali, lasciando le atlete e il pubblico con l’amaro in bocca per una qualificazione che sembra ormai scivolare via. Nonostante l’impegno profuso sul ghiaccio di casa, il quartetto composto da Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto non è riuscito a trovare la continuità necessaria per imporsi contro le grandi potenze mondiali, alternando sprazzi di buon gioco a momenti di evidente appannamento tattico e tecnico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Milano-Cortina, curling femminile: azzurre in cerca della prima vittoria
Il team italiano di curling femminile ha subito una sconfitta alla sua prima partita a causa di alcune scelte tattiche sbagliate.
Milano Cortina 2026, semifinale tra Italia e Stati Uniti: gli Azzurri del curling avanti, per sognare ancora
Questa sera a Cortina va in scena la semifinale tra Italia e Stati Uniti nel doppio misto del curling.
Milano Cortina 2026. Curling, il punto che vale il bronzo per gli azzurri
