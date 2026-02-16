Olimpiadi Milano-Cortina 2026 bronzo per Flora Tabanelli nel Big air femminile
Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo nel Big air femminile alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, un risultato che mette in luce il talento emergente dello sport invernale italiano. La vittoria arriva dopo una serie di salti rischiosi e un’esecuzione impeccabile durante la finale, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.
Il successo ottenuto da Flora Tabanelli nel Big air femminile rappresenta una pietra miliare per lo sport invernale italiano e segna ufficialmente l’ingresso della giovane atleta nel gotha del freestyle mondiale. La competizione svoltasi durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha regalato emozioni fortissime al pubblico di casa che ha gremito le tribune per sostenere la propria beniamina. La conquista della medaglia di bronzo non è solo il frutto di una singola giornata fortunata ma il coronamento di un percorso di crescita straordinario che ha visto la sciatrice azzurra bruciare le tappe con una maturità tecnica sorprendente per la sua giovane età. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
MIRACOLO ITALIANO! Flora Tabanelli bronzo alle Olimpiadi nel Big Air con un crociato rotto! Storica medaglia nel freestyle!
Flora Tabanelli si è tinta di bronzo alle Olimpiadi di Pechino nel Big Air, nonostante abbia riportato una rottura del legamento crociato durante la gara.
L'Azzurra Flora Tabanelli è medaglia di bronzo nel big air
Flora Tabanelli ha conquistato la medaglia di bronzo nel big air ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver affrontato una gara intensa e combattuta.
