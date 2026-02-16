Flora Tabanelli ha conquistato la medaglia di bronzo nel big air ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver affrontato una gara intensa e combattuta. La giovane atleta, originaria di una piccola località alpina, ha dimostrato tutta la sua esperienza e determinazione in una disciplina molto difficile. La sua performance ha sorpreso gli spettatori, che hanno applaudito il suo salto decisivo all’ultimo momento.

AGI - Flora Tabanelli è medaglia di bronzo nel big air del freeski ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. A Livigno, sotto una fitta nevicata, la freestyler azzurra ha centrato uno storico podio olimpico. Flora, 18 anni, bolognese, ha totalizzato 178.25 punti. Oro alla canadese Oldham, mentre medaglia d'argento per la cinese Eileen Gu. Si tratta della 23esima medaglia conquistata dalla squadra Azzurra nelle XXV Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, 8 ori, 4 argenti, e 11 bronzi. L'Italia è in seconda posizione dopo la Norvegia con un 28 medaglie. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Azzurra Flora Tabanelli è medaglia di bronzo nel big air

Il 6 novembre, Flora Tabanelli si è infortunata a Stubai, in Austria, mentre si allenava e si è rotta il legamento crociato del ginocchio destro.

