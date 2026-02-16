L' Azzurra Flora Tabanelli è medaglia di bronzo nel big air
AGI - Flora Tabanelli è medaglia di bronzo nel big air del freeski ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. A Livigno, sotto una fitta nevicata, la freestyler azzurra ha centrato uno storico podio olimpico. Flora, 18 anni, bolognese, ha totalizzato 178.25 punti. Oro alla canadese Oldham, mentre medaglia d'argento per la cinese Eileen Gu. Si tratta della 23esima medaglia conquistata dalla squadra Azzurra nelle XXV Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, 8 ori, 4 argenti, e 11 bronzi. L'Italia è in seconda posizione dopo la Norvegia con un 28 medaglie. 🔗 Leggi su Agi.it
Flora Tabanelli straordinaria! A 18 anni l’azzurra si prende il bronzo nel Big Air di ski freestyle
Flora Tabanelli, a soli 18 anni, ha conquistato il bronzo nel Big Air di ski freestyle ai Giochi di Milano Cortina 2026.
L’Italia e il tabù medaglia nel freestyle alle Olimpiadi: Flora Tabanelli per sfatarlo, Big Air da brividi con Gu e Gremaud
Il 6 novembre, Flora Tabanelli si è infortunata a Stubai, in Austria, mentre si allenava e si è rotta il legamento crociato del ginocchio destro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
