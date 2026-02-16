McGrath inforca nello slalom alle Olimpiadi e va a piangere nel bosco Meillard vince l' oro

Atle Lie McGrath si sente sopraffatto dalla delusione dopo aver sbagliato nello slalom alle Olimpiadi e si allontana nel bosco, mentre Lucas Meillard conquista la medaglia d’oro. McGrath aveva dedicato anni di allenamenti intensi per questa gara, e il suo errore si è verificato proprio nel momento più importante. La sua reazione dimostra quanto la pressione possa pesare anche sugli atleti più preparati.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Il dramma sportivo sulla Stelvio di Bormio. Il norvegese in testa dopo la prima manche paga a carissimo prezzo la pressione. Gstrein argento, Kristoffersen bronzo, Tommaso Saccardi 12esimo è il migliore degli azzurri, Vinatzer delude ancora Quattro anni di preparazione, arriva il momento decisivo. Soltanto provando a immedesimarsi nei sacrifici che richiede anche solo partecipare a un'Olimpiade si può comprendere la reazione di Atle Lie McGrath. Il norvegese, classe 2000, 25 anni, in testa dopo la prima manche, dominata sotto una fitta nevicata sulla Stelvio di Bormio, ha inforcato nella seconda e decisiva manche.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Il norvegese è leader della classifica di specialità in Coppa del Mondo, aveva vinto la prima manche ma poi ha inforcato. Durante la cerimonia d'apertura aveva ricevuto la notizia della scomparsa del ...

