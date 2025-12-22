McGrath trionfa nello slalom di Alta Badia Vinatzer e Sala nella top 15
Il norvegese rimonta Clément Noël nella seconda manche e conquista la quarta vittoria in carriera. Buoni segnali per l’Italia: Vinatzer decimo, Sala quattordicesimo dopo una grande rimonta. Atle Lie McGrath conquista la quarta vittoria in carriera imponendosi nello slalom maschile di Alta Badia, gara che ha chiuso la cinque giorni di Coppa del Mondo sulle . 🔗 Leggi su Sportface.it
