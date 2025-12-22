McGrath trionfa nello slalom di Alta Badia Vinatzer e Sala nella top 15

Il norvegese rimonta Clément Noël nella seconda manche e conquista la quarta vittoria in carriera. Buoni segnali per l’Italia: Vinatzer decimo, Sala quattordicesimo dopo una grande rimonta. Atle Lie McGrath conquista la quarta vittoria in carriera imponendosi nello slalom maschile di Alta Badia, gara che ha chiuso la cinque giorni di Coppa del Mondo sulle . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

LIVE! Gigante sulla Gran Risa: Vinatzer prolunga la striscia di podi italiana?; LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA: Schwarz trionfa due anni dopo l'infortunio di Bormio! Vinatzer in top 15; Alle 10.00 via alla 1^ manche del quarto slalom di coppa, Meillard aprirà la Gran Risa: Vinatzer n° 19, Sala con il 29

