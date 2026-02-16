Olimpiadi le pagelle | Brignone-Vittozzi come Jacobs-Tamberi Tschofenig e lo scarpone fuori misura | 2

Federica Brignone e Marta Vittozzi si confrontano come Jacobs e Tamberi, portando l’Italia in alto nelle Olimpiadi. I loro risultati si sono distinti, lasciando il segno nelle competizioni. Nel frattempo, Tschofenig ha subito una squalifica per uno scarpone troppo grande, interrompendo una gara promettente. I 46 minuti di performance azzurre rimarranno impressi nei ricordi degli appassionati.

Giorno in cui non possiamo fare a meno di parlare di storia: quella che si scrive e quella che si riscrive. Di centesimi, quelli che ti buttano giù dal podio. E di centimetri, quelli che ti buttano fuori dai Giochi. E poi di inchini, di connessioni e di un ultimo posto che vale quasi un oro. In poco meno di 46 minuti la storia dello sport azzurro è cambiata. Alle 14.26 Federica Brignone ha tagliato il traguardo della seconda manche mettendosi al collo il suo secondo oro olimpico in tre giorni. Alle 15.12, mentre Fede cantava l’inno sul podio di Cortina, ad Anterselva Lisa Vittozzi ha alzato le braccia sul traguardo, oro nell’inseguimento, il primo oro del biathlon femminile azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il curling maschile italiano ha subito una sconfitta pesante contro la Norvegia durante le Olimpiadi di Pechino, e questa battuta d’arresto potrebbe compromettere le speranze di qualificazione alle semifinali.

L’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina non trova ancora la strada giusta.

