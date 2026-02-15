Olimpiadi 2026 le pagelle dell’Italia | un documentario per Federica Brignone? Vittozzi capolavoro italiano
Il curling maschile italiano ha subito una sconfitta pesante contro la Norvegia durante le Olimpiadi di Pechino, e questa battuta d’arresto potrebbe compromettere le speranze di qualificazione alle semifinali. La squadra azzurra, in cerca di punti fondamentali, ha perso un match decisivo che influenzerà la sua posizione nella competizione. La partita si è conclusa con un risultato che pesa molto nella corsa alle medaglie.
PAGELLE ITALIA OLIMPIADI (domenica 15 febbraio). Nazionale maschile curling, 6: pesa tanto la sconfitta contro la Norvegia, perché un’avversaria diretta nella corsa alla semifinale. Gli azzurri si sono poi riscattati contro la più modesta Cechia. Presumibilmente serviranno tre vittorie nelle ultime quattro partite per approdare in semifinale. Restano da affrontare Cina, USA, Canada e Svizzera. Giada Andreutti e Simona De Silvestro (monobob), senza voto: non vogliamo infierire, ma per entrambe si tratta di una partecipazione puramente decoubertiniana. Il loro livello abituale è quello della Coppa Europa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Olimpiadi 2026, trionfo Italia: Federica Brignone e Lisa Vittozzi sono d’oro. Argento nello snowboard: il medagliere vola
Federica Brignone ha vinto l’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi 2026, a causa della sua tenacia e delle condizioni perfette sulla pista di Milano-Cortina.
Annunciati i 4 portabandiera dell’Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: c’è Federica Brignone, 2 olimpionici
L’Italia si prepara a fare la storia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con un’innovazione senza precedenti: quattro portabandiera durante la Cerimonia d’Apertura.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Federica Brignone: secondo Oro in queste Olimpiadi! Pazzesca… facebook
Federica Brignone oro nello Slalom gigante, Moioli e Sommariva argento nello snowboard cross a squadre, Lisa Vittozzi oro nel biathlon. 3 medaglie in 45 minuti! Una domenica pazzesca per i nostri atleti alle Olimpiadi di #MilanoCortinaOlympics2026! x.com