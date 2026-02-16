Olimpiadi la pazza caccia al gadget | in quali stand ci sono le code più lunghe

Lo stand della Coca Cola in piazza del Cannone ha attirato molte persone, perché ci vogliono almeno 90 minuti per ottenere una lattina personalizzata con la propria faccia. La lunga attesa si verifica durante le Olimpiadi di Milano, dove i tifosi fanno la fila per i gadget più desiderati. Alcuni visitatori portano con sé acqua e snack, aspettando pazientemente il proprio turno.

Milano, 16 febbraio 2026 – Il record pare ce l'abbia lo stand della Coca Cola in piazza del Cannone: un'ora e mezza per avere la propria faccia stampata su una lattina. Segue di qualche incollatura lo store olimpico in piazza Duomo. Ultimo gradino del podio per Casa Esselunga nella piazza d'Armi del Castello, che ferma il cronometro intorno all'ora. Sono i luoghi e i tempi di attesa per quello che sembra essere il nuovo sport olimpico milanese: la coda. Una specialità che ha trovato centinaia di migliaia di praticanti in questa prima settimana dei Giochi. Tutti disposti a spendere (almeno) un'ora della loro giornata - ma non un euro del loro portafogli - per assaporare un po' di spirito del grande evento entrando in uno dei vari spazi a Cinque Cerchi nel centro città.