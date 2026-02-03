Quali sostanze tossiche ci sono attorno all'Arena Santa Giulia | non sarà tutto bonificato per le Olimpiadi

L’Arena Santa Giulia, costruita sull’ex sito industriale della Montedison, ha un passato di contaminazioni da metalli pesanti e fitofarmaci. Ora si apre il dubbio: non tutto sarà bonificato in tempo per le Olimpiadi. La preoccupazione cresce tra chi vive vicino e tra gli esperti che monitorano la situazione. La questione di sicurezza ambientale resta al centro del dibattito.

L'Arena Santa Giulia sorge sull'ex sito industriale della Montedison, contaminato da metalli pesanti e fitofarmaci. Il terreno del palazzetto è stato bonificato prima dell'inizio dei lavori, ma nei terreni circostanti le bonifiche non sono concluse. Di che contaminazione si tratta?. La nuova casa dell'acqua (gratis per tutti) vicino all'Arena Santa Giulia per le Olimpiadi Una fontana di acqua gratis apre vicino all'Arena Santa Giulia, a Brescia. Stanno per iniziare i Giochi, ma l'Arena a Santa Giulia sembra una cattedrale nel deserto. Si potrà accedere al palazzetto solo con una navetta. In teoria il progetto doveva essere molto diverso, nonostante sia costato comunque 250 milioni.

