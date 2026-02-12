Sofia Goggia esce nel superG delle Olimpiadi | aveva un vantaggio enorme su Federica Brignone

Sofia Goggia è uscita nel superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Stava facendo una prova eccezionale e aveva un vantaggio grande su Federica Brignone, ma all’improvviso è scivolata e ha finito la gara. La discesa si è fermata lì, lasciando tutti a bocca aperta.

Sofia Goggia è uscita nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, mentre stava disputando una prova sopra le righe e sembrava essere lanciata verso il risultato a effetto. Scesa con il pettorale numero 9, la fuoriclasse bergamasca aveva pennellato delle linee magnifiche nella prima parte della pista Olympia delle Tofane e alla fotocellula del secondo intermedio aveva un vantaggio di addirittura 64 centesimi nei confronti di Federica Brignone. Proprio sul più bello, però, la 33enne, che domenica mattina aveva conquistato la medaglia di bronzo in discesa libera (dopo l'oro di PyeongChang 2018 e l'argento di Pechino 2022), ha commesso una serie di errori tecnici che l'hanno portata a saltare una porta e a dire addio ai sogni di gloria, tra l'altro davanti a Sergio Mattarella (Presidente della Repubblica) e Kirsty Coventry (Presidente del CIO).

