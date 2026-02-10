Sofia Goggia caduta alle Olimpiadi invernali | pubblico italiano gelato

La discesista italiana Sofia Goggia è caduta questa mattina durante la gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’incidente ha lasciato il pubblico italiano senza parole, con molti tifosi preoccupati e in silenzio sugli spalti. La Goggia è stata subito assistita e portata via, mentre l’atleta si è fermata a riflettere sul incidente. La sua caduta ha spostato l’attenzione dall’entusiasmo per la competizione alle condizioni di salute della campionessa.

La giornata Olimpica di oggi a Milano Cortina 2026 si apre con un programma fitto e carico di aspettative per l'Italia, tra piste innevate, ghiaccio e sogni di medaglia che tengono incollati gli appassionati fin dalle prime ore del mattino. Alle 10:30 i riflettori si accendono sulla combinata di sci femminile, con l'attenzione concentrata sulle Tofane di Cortina, uno dei tracciati più impegnativi dell'intero calendario Olimpico. È una mattinata che promette emozioni forti e che anticipa una serie di appuntamenti decisivi anche nel pomeriggio e in serata. Prima che l'attenzione si sposti sugli altri sport, la scena è tutta per la discesa della combinata.

