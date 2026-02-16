Olimpiadi Flora Tabanelli strepitosa | vince il bronzo nel Big Air a 102 giorni dall’infortunio – Gli azzurri in gara oggi 16 febbraio
Flora Tabanelli conquista il bronzo nel Big Air ai Giochi Olimpici di Pechino, a soli 102 giorni dal suo infortunio. La giovane sciatrice italiana ha dimostrato grande determinazione salendo sul podio con un punteggio di 178 al Livigno Snow Park, dove si sono svolte le gare di oggi, 16 febbraio.
Medaglia di bronzo per Flora Tabanelli nel freestyle big air. Al Livigno Snow Park l’azzurra ottiene un punteggio di 178.25, migliorandosi nell’ultimo salto, e conclude dietro alla canadese Megan Oldham, oro, e alla cinese Eileen Gu, argento. Per l’Italia è la medaglia numero 23 ai Giochi di Milano Cortina. La rabbia di Arianna Fontana. «Fa rabbia perché non mi ha dato la possibilità di giocarmi il podio e proprio quando la cinese mi ha spinto stavo per lanciarmi e cercare di portarmi in prima posizione. Mi ha “sportellato” alla grande». Commenta così Arianna Fontana il mancato podio nei 1000 metri dello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina.🔗 Leggi su Open.online
