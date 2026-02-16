Olimpiadi Flora Tabanelli strepitosa | vince il bronzo nel Big Air a 102 giorni dall’infortunio – Gli azzurri in gara oggi 16 febbraio

Flora Tabanelli conquista il bronzo nel Big Air ai Giochi Olimpici di Pechino, a soli 102 giorni dal suo infortunio. La giovane sciatrice italiana ha dimostrato grande determinazione salendo sul podio con un punteggio di 178 al Livigno Snow Park, dove si sono svolte le gare di oggi, 16 febbraio.

Medaglia di bronzo per Flora Tabanelli nel freestyle big air. Al Livigno Snow Park l'azzurra ottiene un punteggio di 178.25, migliorandosi nell'ultimo salto, e conclude dietro alla canadese Megan Oldham, oro, e alla cinese Eileen Gu, argento. Per l'Italia è la medaglia numero 23 ai Giochi di Milano Cortina.

Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo nel Big air femminile alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, un risultato che mette in luce il talento emergente dello sport invernale italiano.

Flora Tabanelli ha conquistato una medaglia di bronzo ai Giochi di Milano Cortina 2026, 102 giorni dopo aver subito un grave infortunio al ginocchio.

