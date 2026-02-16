Olimpiadi commesso Ali Mohamed Hassa dello store di Cortina Sliding Centre urla Free Palestine a tifosi israeliani sostituito - VIDEO
Ali Mohamed Hassa, commesso del negozio allo store di Cortina Sliding Centre, ha gridato
I tifosi hanno anche filmato la scena, provocando più volte l'uomo e chiedendogli di ripetere quanto detto. Dopodiché hanno aggiunto: "Israele può partecipare alle Olimpiadi come qualsiasi altro Paese" Il commesso Ali Mohamed Hassa dello store di Cortina d'Ampezzo è stato sostituito dopo aver.
Tensione all’Olympic Store in Duomo tra tifosi israeliani e un commesso che dice “Free Palestine”
Un tifoso israeliano e un commesso si sono scontrati all’Olympic Store di Milano, dopo che il cliente ha urlato “Free Palestine”.
Si chiama Ali Mohamed Hassan. Lavorava in uno store ufficiale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Lavorava. Perché oggi non più. Durante il turno, nel negozio entra un gruppo di tifosi israeliani con bandiere in mano. Un gesto plateale, provocator - facebook.com facebook
"Palestina libera!" Sono queste le parole pronunciate da Ali Mohamed Hassan, dipendente dello store ufficiale di Milano Cortina 2026, che gli sono costate il licenziamento. Secondo testimoni e video, di fronte a un gruppo entrato nel negozio sventolando ban x.com