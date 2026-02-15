Un tifoso israeliano e un commesso si sono scontrati all’Olympic Store di Milano, dopo che il cliente ha urlato “Free Palestine”. La frase ha scatenato reazioni forti nel negozio, dove alcuni clienti hanno protestato contro le parole del visitatore. La discussione si è accesa rapidamente, attirando l’attenzione di altre persone presenti.

Milano, 15 febbraio 2026 – Dire “Palestina libera” è antisemita? Secondo molti, tra cui un gruppo di tifosi israeliani, a Milano per le Olimpiadi, sì. E per questo hanno ripreso il commesso dell’Olympic Store di piazza Duomo, per poi postarlo sui social, che avrebbe risposto “Free Palestine” al loro sventolare le bandiere con la stella di David. Tensione nel negozio delle Olimpiadi a Milano tra un gruppo di tifosi israeliani e un commesso Ma andiamo con ordine. Sul profilo Instagram stand With Us, che si propone di “combattere l’antisemitismo e supportare Israele nel mondo”, 21 ore fa è apparso un video, girato dalla prospettiva di una tifosa israeliana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tensione all’Olympic Store in Duomo tra tifosi israeliani e un commesso che dice “Free Palestine”

Un gruppo di tifosi israeliani ha creato tensione nel negozio delle Olimpiadi a Milano dopo aver sventolato le bandiere del loro paese, e un commesso ha risposto gridando

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.