Olimpiadi | Brignone oro nel gigante l’Italia brilla! Medagliere a 20 bronzo nella staffetta sci di fondo

Federica Brignone ha vinto l’oro nel gigante ai Giochi di Milano-Cortina, portando a casa il primo successo italiano nella disciplina e riempiendo di orgoglio gli appassionati di sci. Con questa vittoria, l’Italia si avvicina a 20 medaglie complessive, mentre sul podio della staffetta di sci di fondo arriva anche un bronzo. La neve fresca e le condizioni perfette hanno contribuito a rendere memorabile questa giornata.