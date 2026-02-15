Olimpiadi | Brignone oro nel gigante l’Italia brilla! Medagliere a 20 bronzo nella staffetta sci di fondo
Federica Brignone ha vinto l’oro nel gigante ai Giochi di Milano-Cortina, portando a casa il primo successo italiano nella disciplina e riempiendo di orgoglio gli appassionati di sci. Con questa vittoria, l’Italia si avvicina a 20 medaglie complessive, mentre sul podio della staffetta di sci di fondo arriva anche un bronzo. La neve fresca e le condizioni perfette hanno contribuito a rendere memorabile questa giornata.
Brignone Bis da Sogno e l’Italia Volla alle Olimpiadi: Un Medagliere in Crescita. Federica Brignone ha regalato all’Italia un’altra notte magica alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, conquistando l’oro nel gigante. Con questo trionfo, il medagliere italiano sale a venti medaglie, consolidando la posizione del Paese tra le nazioni più competitive dei Giochi. A completare una giornata di successi, la staffetta 4×7,5 km di sci di fondo ha portato a casa un bronzo, riportando l’Italia sul podio olimpico di questa disciplina dopo vent’anni. La Val d’Aosta si Arrende a Brignone: Una Superiorità Tecnica Incontestabile.🔗 Leggi su Ameve.eu
L’Italia ha vinto una medaglia di bronzo nella staffetta di sci di fondo ai Giochi di Milano-Cortina, a causa di una buona prestazione degli atleti italiani.
