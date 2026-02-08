Olimpiadi altro bronzo per l’Italia | Lorello nei 5000 di pattinaggio ma anche Goggia nello sci e Dalmasso nello snowboard Argento per la staffetta mista del biathlon – Le sfide

L’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi con Riccardo Lorello, che conquista un bronzo nel pattinaggio di velocità nei 5000 metri. Lorello ha dato tutto in pista, arrivando dietro al norvegese Sander Eitrem, primo classificato. Oltre a lui, altri atleti azzurri sono in corsa, come Goggia nello sci e Dalmasso nello snowboard, mentre nel biathlon la staffetta mista ha portato un argento. La giornata si conferma ricca di emozioni e medaglie per l’Italia.

Altra medaglia per l’Italia nel pattinaggio di velocità. Arriva con Riccardo Lorello, che mette a segno una splendida medaglia di bronzo nei 5000 metri, vinti dal norvegese Sander Eitrem. Ai piedi del podio il campione azzurro Davide Ghiotto. Medaglia d’argento per l’Italia nella staffetta mista del biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il quartetto azzurro composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno chiuso al secondo posto nella 4X6 km alle spalle della Francia. Lucia Dalmasso bronzo nello snowboard. Bronzo per l’Italia: Lucia Dalmasso è arrivata terza nel gigante parallelo femminile di snowboard.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Olimpiadi 2024 Olimpiadi, doppio bronzo per l’Italia: Goggia nello sci, Dalmasso nello snowboard. E arriva l’argento per la staffetta mista del biathlon – Le sfide L’Italia porta a casa due medaglie di bronzo e un argento alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Olimpiadi Milano-Cortina: Vittozzi trascina la mista di biathlon all’argento, Dalmasso di bronzo nello snowboard L’Italia conquista due medaglie nella seconda giornata dei Giochi di Milano-Cortina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Olimpiadi 2024 Argomenti discussi: Milano-Cortina, bronzo per Lorello: terzo nei 5k del pattinaggio; Franzoni d’argento, Paris di bronzo: due italiani sul podio nella discesa, non era mai successo; Quanto guadagna chi vince una medaglia alle Olimpiadi Invernali 2026? Premi, bonus e differenze tra Paesi; Erica Cipressa, la schermitrice veneziana bronzo alle Olimpiadi di Tokyo cambia bandiera: gareggerà per la Francia. Ecco perché. Olimpiadi Milano Cortina, doppio bronzo per l’Italia: Goggia e Dalmasso sul podioApplausi per Federica Brignone, solo decima ma soddisfatta: Visto come sono arrivata qui, va bene così (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it Sofia Goggia bronzo alle Olimpiadi: Preferivo bissare l’oro, ho saltato tantissimo. Ieri avevo gli incubi, ma…Sofia Goggia ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, confermandosi sul podio a cinque ... oasport.it SOFIA! SOFIA! SOFIA! Il boato arriva fino alle Tofane, accompagna ogni curva, resta sospeso nell’aria fino al traguardo. Sofia Goggia chiude la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina e aggiunge un altro tassello alla sua storia: il bronz facebook No, presidente Meloni. Chi manifesta pacificamente, contro le Olimpiadi o contro altro, non è nemico dell’Italia: è un cittadino con il diritto di farlo. E le dico di più: per quanto possano esserci in giro delinquenti (ma il decreto sicurezza è già in vigore no) 1/ x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.