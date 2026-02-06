Emilien Jacquelin, il biathleta francese, si ferma a riflettere sul ricordo di Marco Pantani. In vista delle Olimpiadi, Jacquelin ha dedicato un pensiero al “Pirata”, sottolineando come alcune storie vadano oltre le vittorie sportive e restino impressi nel cuore, indipendentemente da nazionalità o discipline.

Ci sono storie che vanno oltre le discipline, le epoche e le bandiere, perché nascono da un’emozione pura. Quella che lega Emilien Jacquelin a Marco Pantani è una di queste. Un filo invisibile, fatto di sogni infantili e di ispirazione autentica, che oggi trova il suo palcoscenico più alto: le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il biathleta francese ha scelto di rendere omaggio al Pirata in un modo intimo e potentissimo, indossando un orecchino appartenuto proprio a Pantani, un simbolo che racconta molto più di mille parole. Ad Anterselva, Jacquelin non sarà solo in pista. Con sé porterà un cimelio carico di memoria, donato dalla famiglia Pantani, un gesto che suggella un legame profondo con l’Italia e con il campione che gli ha insegnato ad amare lo sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Emilien Jacquelin omaggia Marco Pantani: il biathleta francese dedica un pensiero al Pirata in vista delle Olimpiadi

